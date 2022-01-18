內地昨增127宗本土新冠　河南102宗佔最多

內地新一輪新冠肺炎疫情持續，單日病例繼續破百。國家衞健委周二（18日）通報前一天新增171宗確診病例。在127宗本土確診病例中，河南省以102宗佔最多，分布為安陽市94宗、鄭州市4宗、許昌市4宗。同日有1宗本土無症狀感染，患者來自遼寧省大連市。

國家衞健委表示，除了河南省新增的本土確診病例之外，天津市有18宗本土確診，分布為津南區15宗、西青區2宗、河西區1宗。其餘7宗本土確診病例分別為廣東省珠海市5宗，北京市海淀區、陝西省西安市各1宗。

此外，內地新增44宗境外輸入確診病例，分別是上海市17宗，廣東省13宗，雲南省4宗，北京市和四川省各3宗，遼寧省、福建省、湖南省、廣西自治區各1宗。同日新增32宗境外輸入無症狀感染病例。內地至今累計錄得105,258宗確診病例，當中4,636人死亡。

天津市出現多宗病例，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭在當地調研指導防控工作時指出，天津市疫情是Omicron引發的首宗本土聚集性疫情，形容天津市委和市政府有效控制疫情，防控已取得階段性成效。孫春蘭強調，農曆新年臨近，各地一旦發現疫情要快速反應、及時撲滅。