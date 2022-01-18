十九屆中央紀委六次全會　周二至周四召開

中共十九屆中央紀委六次全會周二至周四（18至20日）在北京召開，中央紀委國家監委網站周二發文提到，去年首9個月針對貪腐等問題共立案47萬宗、處分41.4萬人；處分省部級幹部22人、廳局級幹部2,058人、縣處級幹部1.7萬人。文中點名公安部前黨委委員、副部長孫力軍等是對黨不忠誠不老實的兩面人。

中央紀委國家監委網站發文指，去年中國反腐高壓態勢力度不減，今年中共第二十次全國代表大會將召開，中紀委全會將釋放出哪些從嚴治黨的信號，「打虎拍蠅」會有哪些新部署和新動向均備受矚目。文中提到，《中華人民共和國監察官法》本月1日正式施行，把加強對監察官的管理和監督作為重中之重，要求監察官正確行使國家監察權；《中國共產黨紀律檢查委員會工作條例》本月4日公布全文，成為中共歷史上首部全面規範紀律檢查委員會工作的條例。

全國紀檢監察機關在去年首10個月，發現並糾正24.7萬個貫徹落實黨中央重大決策部署不力問題。全國紀檢監察系統在去年首11個月，運用「四種形態」批評教育幫助和處理紀檢監察幹部逾2.4萬人次，2,600多人受到黨紀政務處分，90多人涉嫌犯罪移送檢察機關；全國同期查處13萬多個群眾身邊腐敗和作風問題，批評教育幫助和處理19萬多人，其中12萬多人受到黨紀政務處分；「天網2021」行動同期亦追回1,114名外逃人員，包括16名紅通人員及297名監察對象，追回161.39億元人民幣（約198億港元）贓款，同比增長5.6倍。

文中指出，紀檢監察機關一年來不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，嚴肅查處孫力軍、前司法部部長傅政華、貴州省政協前黨組書記兼主席王富玉等一批對黨不忠誠不老實的兩面人，從嚴查處政治問題與經濟問題交織的腐敗案件。文中重點批評「孫力軍政治團夥案是黨的十八大後，嚴重違反黨的政治紀律的典型」，痛斥其「黨內大搞團團夥、拉幫結派、培植個人勢力，形成利益集團」。