斯洛文尼亞與台洽談　互設代表處

斯洛文尼亞總理揚扎（Janez Jansa）近日接受印度國營電視台視像訪問，在周一（17日）播出的內容中，他提到中國大陸因涉台問題，被指對立陶宛採取經濟報復，認為長遠來說雙方都會成輸家。他另透露，斯洛文尼亞正計劃與台灣互設代表處，但強調並非大使館的層級。

揚扎在訪問中，談及兩岸問題、新冠疫情、印度與斯洛文尼亞關係，以至歐亞政治形勢等。他表示，只要沒有外來壓力、軍事介入、威脅和戰略欺騙，像香港發生的情況般，不論台灣人民希望加入大陸抑或獨立生活，斯洛文尼亞都會支持其主權決定。對於立陶宛面對的經濟脅迫，他指良好的貿易關係是共同利益，若一方試圖破壞，短期或可得益，但長遠雙方都是輸家；又指兩岸商人密切往來，大陸若反對其他國家與台灣建立經貿關係，實屬荒謬。

主持人問及斯洛文尼亞會不會跟隨立陶宛，提升與台灣的關係時，揚扎指斯洛文尼亞與台保持正常關係，如他去年曾與台灣衞福部長陳時中通話交換防疫經驗，自己至今訪問過台灣4至5次見證當地民主，並表態支持台灣參與世界衞生組織。他提到，斯洛文尼亞正與台灣洽談互派代表，代表處將跟很多歐盟國家的層級一樣，強調此舉互惠互利。