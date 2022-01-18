王毅稱南海問題上　華不以大欺小

中國國務委員兼外長王毅周一（17日）在中菲馬尼拉論壇發表視像致詞時表示，在南海問題上，中國「絕不會以大欺小」，更不相信贏者通吃，中方願意本着善意和務實精神尋找管控和解決之道。

王毅稱，中菲是一衣帶水的鄰居、風雨同舟的夥伴。面向未來，中國將繼續堅持睦鄰、安鄰、富鄰的周邊政策，秉持親誠惠容的周邊外交方針，加強與菲律賓的團結合作。除了承諾繼續保障菲律賓對新冠疫苗的需求外，王毅宣布，中國政府決定再向最近遭到超強颱風襲擊的菲律賓提供1億元人民幣（約1.24億港元）的無償援助，用於災區重建。

針對南海問題，王毅指中菲雙方都有自己的主張和立場，在一時不能達成一致的情況下，雙方應該將這一問題置於適當位置，防止影響甚至綁架中菲關係全局；如果只突出單方面的主張，將自己的意見強加於對方，這不是真正的為鄰之道，也不是東方人的相處哲學。他呼籲雙方應在不影響各自權利主張的前提下推進共同開發，使南海問題從挑戰變成機遇，成為助力菲律賓國家發展、增強兩國人民友誼的積極因素。

王毅表示，東亞是中菲的共同家園，是全球最具發展潛力的地區，這一局面來之不易，值得大家倍加珍惜；又提到一些域外勢力正不斷採取挑釁行徑，企圖破壞這一良好勢頭。他指，中菲兩國作為地區的重要成員，要堅定奉行獨立自主的外交政策，要維護以東盟為中心的區域合作框架，深化中國東盟全面戰略夥伴關係，為維護地區穩定、促進地區繁榮貢獻力量。