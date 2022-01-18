內地逾16%大專畢業生靈活就業　缺乏保障難遷戶籍

中國黨委機關報周一（17日）報道，去年909萬名應屆大專院校畢業生的靈活就業比例為16.25%；三成企業打算穩定或擴大聘用靈活就業員工。不過，靈活就業人士目前無法參與社會保障計劃，亦因此無法落戶至北上廣深等大城市。專家形容，「自己給自己造飯碗」是一種就業趨勢，但仍應給予畢業生更好的保障和關愛。

報道引述數據指，中國靈活就業人數明顯增加，2020年企業聘用靈活就業員工比例約55.7%，較2019年增加約11個百分點。就大專院校畢業生而言，藝術類院校靈活就業比例一直偏高，例如大連藝術學院的比例就達四分之一。全國就業創業指導委員會新就業形態與創業專家組副組長孫焱形容，雖則中國的人口紅利正在減少，但其人力資源紅利將延續很長時間。

經營自媒體短片影音頻道的浙江傳媒學院畢業生李娜（化名）提到，創業有一部分原因是想逃避朝九晚五、統一規制化的生活。不過她發現，自己和男朋友耗用幾個小時甚至更多時間創作的精品短片，播放量都僅在500以內，點讚亦只有個位數，造成不小的打擊。最終，李娜決定入職短片影音平台，並用業餘時間經營自己之前的頻道。

在事業以外，李娜坦言靈活就業無法參與社會保障計劃，「是個很卡脖子的事」。報道認為，為就業人士提供最起碼的就業保障，是管理部門不能忽視的問題。全國高等學校學生信息諮詢與就業指導中心副主任方偉直言，靈活就業中存在的法律法規盲點、戶籍限制等還有待完善，政府要積極探索和加強靈活就業這一新型勞動力市場制度建設，加以規範和引導。