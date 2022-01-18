台今增66宗確診　桃園機場關聯病例累計破百

台灣周二（18日）新增66宗新冠肺炎確診病例，包括17宗本土和49宗境外輸入個案，無新增死亡個案。這輪疫情自本月3日桃園機場清潔工人確診開始，至今關聯病例已累計過百宗，共113人受感染。

中央流行疫情指揮中心表示，新增本土病例為10男7女，年齡由未滿5歲至60多歲。其中，聯邦銀行群組再增6人，分別為5名銀行職員和1名家屬；西堤餐廳群組新增病例中，4人分別於1月7日和9日前往用餐後確診，另一宗西堤餐廳關聯個案，患者是該餐廳客人的工作客戶。

此外，新竹亦有一家4口，包括一對夫婦和一對女兒染疫。兩名女兒就讀的竹縣義民中學、竹市三民小學宣布，緊急停課14天並提早放寒假。桃園機場防疫的士再多一名司機確診，另一名確診者為桃園機場清潔工在金嗓歌友會的接觸者，本月4日居家隔離，周二核酸檢測結果顯示受感染。

新增境外輸入病例為33男16女，年齡介乎未滿10歲至60多歲，當中21人自美國入境，其餘人分別來自越南、加拿大、英國、法國、愛爾蘭、西班牙、瑞典、菲律賓、波蘭、墨西哥和巴拿馬。台灣至今累計17,951人確診，當中851人病亡。