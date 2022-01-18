內地無針疫苗注射機械人面世　減醫護負擔

上海同濟大學副教授齊鵬帶領的團隊，近日發布國內首款自主智能無針疫苗注射機械人。該機械人名叫「后羿」，它可以自動對準人肩膀上疫苗注射的位置，採用無針注射的方式，全程無人化完成疫苗注射。

齊鵬表示，自動疫苗注射機械人首先通過一個簡單的三維點雲相機對人體進行拍攝，快速自動擬合人體對應部位的3D模型，準確識別疫苗注射部位及注射角度。同時，機械人採用的七軸力控自適應機械臂應用高精度力控貼合算法，能確保注射器末端垂直緊貼注射部位，提升注射效果，減低痛楚。最後，無針注射部分通過高壓水柱，推動藥劑經過一個極細的噴嘴形成射流，高速穿過皮膚進入治療部位。藥管是無菌一次性使用，在藥液注射後丟棄，保證使用安全。

齊鵬稱，目前該機械人注射系統採用氣壓驅動技術，藥液注射可以在半秒內完成。此外，注射精度可精確到0.01毫升，適用於不同的疫苗對注射劑量要求。系統還具有注射深度調節功能，可適用於皮下或肌肉注射的不同種類疫苗。在安全性方面，無針注射器能消除對打針的恐懼，及被針頭劃傷的風險。

團隊介紹，無針注射將大大降低醫護人員的工作負擔，提高疫苗注射效率和效果。不過有網民認為，自動疫苗注射機械人「感覺比人打還要恐怖，等下機器故障了就尷尬」；更有人笑問：「要漂亮的護士小姐姐打針不比它有吸引力嗎？」