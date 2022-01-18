華使館：湯加主島無僑胞死亡　外島未明

南太平洋島國湯加的洪阿哈阿帕伊島一座海底火山近日噴發並引發海嘯。山東省聊城大學一對教授夫婦事後一度失去聯絡，校方周二（18日）證實二人安全。中國駐湯加大使館周一（17日）表示，湯加主島塔布島無中國公民死亡，但有個別中國公民輕傷。

教授夫婦趙培寶、任愛芝的女兒表示，其父母因疫情滯留湯加，居住在位於主島的首都努庫阿洛法，寓所兩層高，距離海邊只有約兩公里。在火山上周六（15日）噴發前的上午11時多，趙女仍有與父母透過社交應用程式聊天，但到火山噴發後就再無父母消息，致電亦未有人接聽。聊城大學黨委宣傳部一名老師周二表示，已確認趙培寶夫婦安全。

中國外交部領事保護中心周一聯絡到中國駐湯加大使館領事二秘張軒箔。張軒箔表示，目前大概有1,000名中國僑胞身在湯加，當地另有6間中資企業。截至目前，湯加主島無法取得國際公共通訊，包括互聯網服務，只能維持本地通話以及衞星電話服務。由於外島通訊不暢，具體傷亡情況仍在核實。

張軒箔憶述，當地時間上周六早上6時漢加火山爆發，引發強烈衝擊波，當地聽到如同爆炸般巨響，人耳膜可以感受到因巨響帶來的強大刺激。隨後大量火山灰飄落，天空迅速變黑，引發約兩米高的海嘯，海水倒灌入城區，並將石塊和小船捲向岸邊，沿海地區房屋和基礎設施受損嚴重。華使館事後走訪得悉，湯加沿海從事超市業務的僑胞損失比較慘重，基本上房屋和貨物全毀。由於從事農業種植的僑胞農場全部被火山灰覆蓋，當地未來一、兩個月料無新鮮蔬菜供應。