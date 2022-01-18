樂玉成：「台獨」終窮途末路　邦交國早晚歸零

中國大陸外交部副部長樂玉成周二（18日）在北京出席中國人民大學舉辦的年度論壇，並在演講時提到大陸、美國及台灣當前局勢。他批評美方肆無忌憚地支持「台獨」，不斷侵蝕中國主權及「踩紅線」，強調大陸在維護「一個中國」的原則問題沒有退讓空間；另針對台灣的友邦國家，他認為只要台方持續搞台獨、鬧分裂，「邦交國」歸零是早晚的事。

樂玉成表示，台灣是中國的神聖領土，中國對台灣擁有無可爭辯的主權，這是討論台灣一切問題的前提和出發點。美國聲稱奉行一中政策，卻派軍事顧問、運送先進武器赴台，在行動上支持「台獨」，製造「兩個中國」、「一中一台」，掏空、虛化一中原則及假一中政策。他強調，大陸在反對「台獨」方面，不會作出任何妥協。

樂玉城續指，「台灣的未來只有一個選項，那就是統一」，針對北美洲國家尼加拉瓜去年底宣布與中國復交，正代表人心所向、大勢所趨。搞台獨、鬧分裂，台灣當局的路必然會愈走愈窄，終將走向窮途末路，成為孤家寡人。他重申，中國必須統一，也必然統一，這是不可阻擋的歷史進程。

針對中美關係困難局面，樂玉城表示其癥結在於美方奉行錯誤的對華政策，在「中國威脅論」愈陷愈深，處心積慮打壓中國，挑動大國競爭對抗。他批評，美國總統拜登政府抱着冷戰思維，使用冷戰工具，拼湊冷戰集團，實則就是變相打「新冷戰」。他認為，中美之間在一些具體領域存在競爭，但不能用「競爭」來定義整個雙方關係，「中美應該放棄拳擊賽，改比田徑賽，通過做更好的自己，來贏得比賽、贏得未來」。