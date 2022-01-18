台禁陸冷凍釋迦進口　准禁藥風波兩漁場出口

中國大陸海關總署早前從台灣進口的石斑魚中檢出禁用藥，決定暫停受理來自台灣兩個養殖場的活魚報關。台漁業署副署長林國平周二（18日）表示，兩個養殖場檢驗合格，若向台當局申請恢復出口會獲准，但能否輸入要看陸方決定。另有台媒報道，台經濟部公告，不准大陸的冷凍釋迦進口。

台行政院農業委員會漁業署於周二，公布王志義養殖場及戴兆鐘養殖場出口大陸的石斑魚中檢出禁用藥「隱形孔雀石綠」及「隱形結晶紫」的最新調查進展。林國平表示，除了上述兩個養殖場抽樣檢驗無問題，漁業署再與屏東縣政府追查流向，對可能涉事的15個養殖場採樣抽驗，也是合格。

台防檢局副局長徐榮彬表示，上周五（14日）已告知大陸有關兩個養殖場的檢驗結果，上周二（11日）亦已提供銷往大陸的活石斑魚業者名冊，不計上述兩間共有461間，目前未收到陸方回覆。林國平表示，之後會再檢視整個石斑魚產銷環節，並釐清養殖源頭、集貨、活魚搬運船管理等環節的作業情況，將於下周三（26日）邀請專家學者及業界代表開會討論改進措施。

另外，大陸海關總署去年多次在台灣輸入的番鬼荔枝（台稱釋迦）和蓮霧中，驗出有害生物介殼蟲，去年9月暫停相關產品進口。台經濟部周一（17日）公告，「未加糖或未加甜味料之冷凍釋迦」列入禁止自大陸進口，原因是該產品未符合「台灣地區與大陸地區貿易許可辦法」第8條第1項第2款所列、對產業無重大不良影響的條件。相關官員表示，因大陸未以科學根據禁止台灣釋迦出口，故台方採取對等方式回應。