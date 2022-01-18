台警查獲16噸偽造及禁用農藥　市值上億新台幣

台灣雲林地檢署聯合6個縣市政府農業等相關部門，近日出動上百人，兵分10路到各地的地下農藥工廠、倉庫等，查獲16噸偽造及禁用農藥，當中包括8噸俗稱「白藥膏」的偽農藥「氯化三苯錫」原料，全案市值逾億元（新台幣，下同，約2,785.5萬港元），並拘捕謝姓父子2人及11名農藥經銷商。

雲林地檢署周一（17日）表示，去年接獲農委會防檢局來函指出，該縣斗南鎮的不肖農藥業者謝姓父子，自2018年起以「油漆防污」名義，向環保署申報進口達20多噸「氯化三苯錫」後流向不明，立即指派專案檢察官，召集相關單位派員組成專案小組深入追查，綜合研判他們以農藥出貨、批發，導致市面上的相關合法農藥劑之使用量有異常下降趨勢。

經專案小組歷經數月搜證，加上邊境部門多次截獲空運走私之疑似原體「氯化三苯錫」結晶粉末，經查其源頭及流向，再針對特定之對象為埋伏、跟蹤監視下，查獲斗南鎮的謝姓父子涉進口及製造偽禁農藥，該於本月12日到各地地下農藥工廠展開收網行動，當中搜獲大批半成品及成品的違法禁用農藥。

謝姓父子及農藥經銷商共13人經到案說明後，涉案人坦承販賣偽禁農藥，經檢察官複訊及法院審理後，諭知1萬元至30萬元（約2,785至8.35萬港元）不等金額獲准保釋候傳。