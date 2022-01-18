林肯號抵西太平洋　美部署雙航母制華

美國繼續增兵西太平洋制衡中國，林肯號航空母艦打擊群已經駛入區內，預料將聯同卡爾文森號航空母艦打擊群聯合行動，它們均配備最新型號的F35C隱形戰機。

根據美國國防部最新發放的照片，航空母艦林肯號上周六（15日）在管轄西太平洋的第7艦隊行動區展開飛行作業。軍方表示該艦在該行動區展開預定部署，透過同盟及夥伴關係加強互操作性，並擔當一支準備就緒的反應部隊，支援一個自由及開放的印太地區。林肯號航空母艦打擊群本月3日從母港加州聖迭戈海軍基地出發。

資料顯示，以林肯號為首的航空母艦打擊群，隨行艦艇還有神盾巡洋艦莫比爾灣號，以及神盾驅逐艦菲茨杰拉德號、格里德利號、桑普森號、斯普魯恩斯號。林肯號配備9個艦載機中隊，包括採用F35C隱形戰機的海軍陸戰隊第314戰機攻擊中隊。

此外，航空母艦卡爾文森號周一（17日）由南海抵達菲律賓海，可能與林肯號在區內實施雙航母行動；它是首艘部署的美國航空母艦配備F35C隱形戰機。同時，西太平洋還有兩艘美國兩棲攻擊艦，分別是日前在南海與卡爾文森號演習的埃塞克斯號，以及從日本出發、由東海前往菲律賓海的美利堅號，它配備F35B隱形戰機。

雖然美國在日本前沿部署航空母艦列根號，但該艦每年初期均進行年度維修，美軍現時在西太平洋只能夠調動卡爾文森號與林肯號。當卡爾文森號今年春季結束是次部署後，林肯號將「接手」負責在西太平洋巡航，至少直到列根號完成維修為止。