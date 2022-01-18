女子赴相親男家巧遇封區　共處1個月宣布訂婚

來自陝西省寶雞市的女子趙曉青，近日因新冠疫情被困在咸陽市的相親對象趙飛家裏，且時間多達一個月。未料，今次意外經歷成為二人感情迅速發展的機會，在日夜相對的情況下更了解對方，並打算等到當地解封後就訂婚。

28歲的趙曉青周一（17日）向內媒記者透露，自己是經過親戚介紹才認為趙飛，後者在去年12月初曾到她的家中拜訪，當時是兩人第一次見面。同月中旬，趙曉青從寶雞出發前往咸陽看望趙飛的父母，未料因遇上當地爆發疫情，在小區防控下意外地需在其家中留宿。

趙女表示，「原本打算去看一眼他的父母就回家的，沒想過要留宿，畢竟在他家住着也挺尷尬」。但由於趙飛家人亦很好相處，自己慢慢就適應了。在趙飛家中剛過一星期，對方父母就催促他們趕緊將婚事定下來，但她覺得過於倉促，當時沒有答應。

不過，在與趙飛相處20多天後，趙曉青發現她與趙飛不僅長相相似，還有許多共同愛好，觀念契合，因此兩人自然而然地成為情侶。她在晚上要直播帶貨時，「不論多晚他都陪着我，這讓我很感動」。而趙曉青接連在社交平台多次分享自己和趙飛的短片，意外引發網民關注，她更表示自己在隔離時收穫了愛情，感謝這份特別的緣分。

趙曉青又指，她在前年10月放棄上海的工作，回鄉創業種蘋果。她與趙飛二人相處起來亦特別輕鬆，目前打算訂婚前前，計劃繼續探索電商銷售，為家鄉的蘋果打開銷路。