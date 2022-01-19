少年認親遭嫌棄　親母憂妨礙新家庭封鎖聯絡

河北邢台市少年劉學州的養父母於2009年意外離世，此後隨祖父母、舅父舅母一起生活。去年12月15日，山西臨汾警方通過DNA比對，找到劉的親生父母。原以為一家終於團圓，誰知於周一（17日），劉姓少年在社交網發文稱第二度遭親生父母拋棄，生母更將其列入聯絡人黑名單。

現年15歲的劉學州出生僅3個月便被養父母收養，但他4歲時，其養父母因車禍離世。直至去年12月，他通過網絡平台和警察幫忙找到生父丁某。兩人相認後，他才得知自己並非走失或被拐，而是遭親生父母賣掉。據知劉的生母懷着他時還沒結婚，其父因家貧，兩人商量後決定他賣掉換取結婚的禮金。其生父母結婚數年後離異，各自組織了新家庭。兩人與劉相認後，不但沒想過撫養他，更反而怕現在的生活受影響。

劉學州對內媒記者稱，認親後他只去過親母家，但說到要把戶口遷過去，親母的夫家明確表示不同意。至於生父那邊，劉更是連去都沒有去過。劉周一在直播中表示，不想一直寄人蘺下，希望親生父母能給自己買或租屋，卻因而被生母列入聯絡人黑名單。其生父則在朋友圈稱，劉學州是被人設包裝成功的網絡乞丐，在大眾面前賣慘成功，他不想再回消息。

劉學州表示，他永遠不會原諒自己的親生父母。周二（18日）下午，他發文稱不會向親生父母提起民事訴訟，因為弟弟妹妹很無辜，「用我一輩子的恨換取他們四個健康長大，值得了」。其後有網民想給他捐款，但他表示已拿有關部門發的孤兒補助，強調不會通過任何渠道尋求捐款，還呼籲大家不要被騙。