內蒙古涉煤腐敗案　揭貪官前台合作　子女背後「撈錢」

內地反貪腐電視專題片《零容忍》第四集「系統施治」在周二（18日）晚播出，披露內蒙古多名中管幹部的涉煤腐敗問題，包括內蒙古前黨委常委、呼和浩特前市委書記雲光中，中國華電集團公司黨組前副書記、總經理雲公民2人的利益輸送，不但自己在前台「合作」，更安排自己的兒子及家人在背後以父親權力換取巨額賄賂。

現年62歲的雲光中自1977年10月起就在內蒙古任職，於2019年6月受查，經審理查明，揭露他直接或通過其近親屬等人收受財物逾9,432萬元（人民幣，下同，約1.17億港元），最終判囚14年。專題片披露，某公司想申請換一塊儲量更大、煤質更好的井田，為獲得時任鄂爾多斯市市長雲光中的支持，該公司老闆託關係認識雲光中的妻子和其兒子雲磊，並從兩人的言語暗示中發現背後含意，便帶200萬元（約248.4萬港元）現金探訪，又私下多次送錢送禮，總額近300萬元（約372.7萬港元），最終順利置換一塊優質井田。

專題片又指，不少領導幹部的親屬子女均有涉足煤炭領域，是涉煤腐敗案件中的突出現象之一。雲磊和雲公民的兒子雲凱晨亦曾經合夥做煤炭「生意」，但實質上就是坐收父親用權力換取的巨額賄賂。其腐敗問題還蔓延至交通、土地、房產等其它領域。雲公民一方面給地方官員「打招呼」幫助兒子拿地，另一方面指示華電集團下屬煤業公司在兒子的公司內團購住房，讓後者迅速積累巨額財富。雲凱晨亦在片中坦言，自己沒做過生意，大多都是靠鄂爾官員、父親的部下「開綠燈」，才在土地開發的審批中獲利。

內蒙古政府前黨組成員、副主席白向群亦是涉煤腐敗問題中的主要成員，在任期間就有37名「老闆」向他行賄，當中20人與開發燃煤有關，白事後被判囚16年。他透露：「內蒙古這樣的資源富集地區，企業家給你行賄也好，送東西也好，誘惑確實很多。」白向群、雲光中、雲公民都曾經在煤炭資源豐富的盟市擔任過「一把手」，其最主要權力之一就是資源配置權。

對於煤炭企業「老闆」來說，無論是購買煤礦、置換煤田等都需政府審批，這就使企業老闆有了「圍獵」的需求和目標。雲光中在專題片中指出，被圍獵的不單是領導本身，領導的親戚、朋友等群體，都會成為「老闆」們圍獵的目標，他最後懺悔稱：「結果是我這一代，包括我下一代，在經濟發展過程中沒有把握住。」

由於內蒙古涉煤腐敗案件被揭發，中央在2020年2月啟動專項整治，對2000年以來全區所有煤礦的規劃立項、投資審核、資源配置等各個環節進行全面清查。截至去年10月，專項整治共查處736宗涉煤腐敗案件，涉1,023人，其中廳局級69人、縣處級243人；查處571宗涉煤經濟案件、拘捕839人，追繳及挽回經濟損失523.88億元（約650.85億港元）。