江門周郡村化身土豪村　因徵地獲15.75億人民幣補償

內地時有村落因賣地和徵地拆遷獲巨額補償，令村民一夜暴富。近日網傳廣東省江門市蓬江區棠下鎮周郡村一份公告，內容表示該村因徵地拆遷獲補償，從今年1月起的半年內，每月補償金額至少1億元（人民幣，下同，約1.24億港元），而該個徵地計劃的補償總額更高達15.75億元（約19.6億港元），令該村被封「土豪村」。

內媒周一（17日）報道稱，因應當地附近濱江新區規劃建設需要，周郡村位於濱江新區濱江大道西側地段，面積約3,500畝的土地將被用作城市發展用地。按江門市蓬江區土地儲備中心與周郡村民委員會和棠下鎮人民政府，於前年12月簽訂的協議，徵地補償金額以徵收土地總面積10%計算的商住留用地，按每畝435萬元（約541萬港元）計算。

據了解，該筆補償是由全村共同享有。報道指出，該村共有20個村民小組、1,229戶、5,042名本地住戶、5,300外來住戶，而可以參與分紅的居民有約4,600人，平均每人可獲分33萬元（約41萬港元）。但由於各村民小組面積不同，實際分紅亦因而有異，各小組的村民獲得補償從20多萬至60多萬（約25萬至74.5萬港元）不等。根據協議，補償自去年起至今年分3期付清。有村民對內媒稱，大部分人拿到錢都用來蓋屋或買車。

報道稱，周郡村在江門知名度不低。1958年，中國已故總理周恩來曾到當地視察。近年當地大力推進城市化建設，並投入巨資改善基礎設施、美化村容村貌。