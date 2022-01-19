威脅討薪農民工　中建二局項目經理道歉

內媒周二（18日）報道，廣東省廣州市近日有民眾向節目投訴，中國建築第二工程局有限公司（簡稱中建二局）包攬的一個項目，拖欠農民工的薪酬。該局項目經理周先生竟威脅對方稱「跟二局玩你玩得過嗎」，又要求撤下報道，相關言論引起巨大爭議後，他最終就事件致歉。

有農民工上周五（14日）向廣東民聲熱線節目組反映，國有控股建築企業中建二局主包的黃埔南崗萬達廣場項目，存在拖欠農民工薪酬的情況。班組長林先生表示，資方總共拖欠137名農民工的薪酬，為數共約370萬至380萬元（人民幣，下同，約454萬至466萬港元）。林某表示，當日節目結束後，工人收到130萬元（約160萬港元）薪酬，還差200多萬元尾數未付清，但公司財務部表示撤訴才會支付。

林某於上周六（15日）致電項目經理周先生，通話紀錄顯示，周某一度質問對方：「還好意思打電話？」、「到電視台你們說了算，要給完（錢）了你們才撤訴，你們怎麼不飛天呢？」、「來搞嘛，你來跟二局玩，你玩得過嗎？」他要求農民工先撤下媒體的影片，否則不發剩下的錢。不過，農民工於周日（16日）下午已收到餘款。

中建二局廣州分公司事後向節目組表示，已迅速協調勞務分包四川鴻建勞務公司與林某所在的砌築班組協商，雙方已達成一致，並支付相關款項。中建二局廣州分公司亦就事件處理過程中不當之處展開調查，要求周某就不當言論向林某當面道歉，並將在完成調查後依法依規處理相關人員。周某在節目中向林某和公眾道歉，承認沒控制好自己的情緒，說了不當言詞。