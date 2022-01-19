華大使：湯加主島逾千中國公民平安

湯加的海底火山上周六（15日）大噴發後引起海嘯，至今證實已導致3人死亡，多人失蹤，外界亦關注當地中國公民的情況。中國駐湯加大使曹小林周二（18日）受訪時表示，在湯加主島有1000多名中國公民和公司員工，他們目前都平安，生活和工作正常。

曹小林說，由於湯加與外界的通訊中斷，已要求湯加政府協助了解在外島的中國公民情況，並積極提供協助。

曹小林又指，因通訊中斷、道路受阻，湯加政府統計災情進展不是很順暢。他引述湯加政府通報的最新災情，指首都所在的主島西面有大量房屋被摧毀，很多居民被安置到避難所，距離火山爆發比較近的第三大群島災情更嚴重，部分小島上所有房屋被海嘯吞沒，具體傷亡仍在統計中。此外，火山灰又污染了整個國家的水源，民眾要取得飲用水面臨困難，整個國家的農作物遭受毀滅性打擊，總的來說，財產損失是非常嚴重。

曹小林續稱，這幾天湯加空氣中還瀰漫着對人體呼吸系統有害的火山灰，所以政府呼籲民眾盡量避免外出，出行要戴口罩；而民眾都積極支持政府實施的緊急狀態措施，共同應對災情，渡過難關，社會秩序總體還是良好的。