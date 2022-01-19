內地昨添87宗確診　陝西個多月來首日零新增

國家衞健委周三（19日）通報稱，內地前一日新增87宗確診病例，分別為32宗境外輸入和55宗本土感染，無新增死亡病例，目前累計確診105,345宗，其中4,636人病亡。陝西省自去年12月9日爆發本輪本土疫情以來，周二（18日）首次無新增本土確診或無症狀感染者，當地一個多月以來共通報了2,077宗本土確診病例。

前一日新增本土確診分別為河南33宗，其中安陽市29宗、許昌市3宗和鄭州市1宗；天津14宗，其中津南區佔13宗和西青區1宗；廣東7宗分別為珠海市6宗和深圳市1宗；北京海淀區1宗。新增境外輸入病例分別為上海15宗，北京5宗，山東4宗，廣東、廣西和四川各2宗，福建和雲南1宗。同日新增37名無症狀感染者，其中2宗本土病例分別由北京和廣東報告，其餘35宗為境外輸入。目前仍有3,454名患者需留院治療，其中15人為重症。

北京海淀區於周一新增本土確例病例，是上周六（15日）確診病例的密接者。據海淀區疾控中心主任江初表示，兩患者沒有直接接觸，但前者曾到訪過後者的辦公室。江初指出，辦公場所多為密閉環境，可能造成病毒較長時間停留。另前一日新增病例由於身體原因未接種新冠疫苗，也可能造成感染風險增加。

北京朝陽區前一日新增1宗本土無症狀感染病例，該區市場防疫工作組針對區內相關行業經營主體防疫工作開展檢查，發現9家企業未能全面執行各項疫情防控措施，周二對涉事企業作出公示，發現的問題主要包括未要求進店人士掃碼、消毒和員工量體溫記錄不完整、員工未按要求進行核酸檢測等。