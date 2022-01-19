研究指北京冬奧手機App存安全漏洞　憂洩露私隱

加拿大多倫多大學的研究人員周二（17日）發表報告稱，下月舉行的北京冬奧會要求所有運動員和工作人員必需使用的一款手機App存在安全漏洞，容易令手機遭黑客入侵、洩露私隱，甚至被監控。國際奧委會回應稱，該手機應用程式經由2間網絡安全測試機構獨立評估，未發現嚴重漏洞。

據了解，該名為「冬奧通」的手機App除了供運動員和工作人員註冊、登錄冬奧健康監測系統，監測並報告健康狀況，也提供各種訊息服務。但多倫多大學公民實驗室（Citizen Lab）的研究人員表示，該應用程式未能對個人數據的傳輸進行適當加密，令黑客可輕易讀取訊息內容。此外，冬奧通的隱私政策也沒有說明將與哪些機構分享用戶的訊息。研究人員又發現該應用程式內建關鍵詞審查清單，當中包括政治和宗教敏感字眼。

針對上述質疑，北京冬奧組委新聞發言人表示，冬奧通手機App通過了國際奧委會，以及蘋果、Google和三星等海外手機應用市場的審核，對應用中的個人訊息採取了加密等安全措施，確保個人隱私的安全。

另有美國國會議員周二致函聯合國人權事務高級專員辦事處，要求該辦事處在下月北京冬季奧運揭幕前，公布針對中國新疆政策評估報告。該辦事處於去年12月表示即將完成對新疆局勢的報告，期望數周後對外公布。該辦事處早前提議進入新疆調查，但與中國談判一直無進展。