深圳1人本土確診　國際包裹需兩次全面消毒

廣東近日出現多宗本土確診病例，其中深圳市周二（18日）新增1名本土確診患者和1名境外輸入的無症狀感染者。深圳市政府早前公布，市內首宗感染Omicron懷疑與北美地區的速遞包裹有關；當局發布通知，要求做好國際郵件、速遞進入省內各市的防疫工作，收到包裹的48小時內，分兩次進行6面消毒。

深圳市衞健委發布消息稱，新增本土女患者是國際機組人員入駐酒店的保洁人員，經15次核酸檢測後，最終於周二檢測發現確診。她隨後被送至市第三人民醫院應急院區隔離治療。

珠海市衞生健康局周二晚上9時至周三（19日）早上9時，珠海市新增3宗本土病例，他們均是早前確診患者的密切接觸者，在隔離期間檢測確診。其中兩人是8歲男童和4歲女童，近日主要活動範圍在香洲區南屏鎮。

內媒周三報道稱，廣東省郵政管理局日前印發《關於進一步加強國際郵件快件省內寄遞環節疫情防控工作的通知》，要求做好國際郵件快件在清關完成後進入省內各市運輸、處理、投遞等重點環節和作業場地、人員、車輛、環境等重點部位的疫情防控工作。包裹需進行「兩次六面消殺」，即對外包裝6面消毒，靜置24小時後再拆開集包袋，對散件再次進行6面消毒和靜置24小時。