安陽加強防疫宣布宵禁惹議　官方後改字眼

同時面對Omicron和Delta兩款新冠變種病毒夾擊的河南，周三（19日）公布前一日再多33宗本土確診病例，其中安陽市報告29宗。綜合內媒報道，當地自去年底本輪疫情出現至今，本土確診病例已累計超過900宗。該省安陽市文峰區周三凌晨發布管控升級措施，於晚上7時起實施宵禁，引起關注。安陽市政府應急廣播同日將措施字眼更改為「管控再升級」。

安陽市政府應急廣播周三凌晨發布的3條管控升級措施包括：一、只准持工作證明者限時進出小區，其他時段嚴禁任何人出入；二、區內晚上7時後實行宵禁，電動車嚴禁上路，市民足不出戶；三、所有營業單位全部停業，否則給予重罰，直至吊銷營業執照。

措施公布後，不少網民對「宵禁」大表關注。安陽市政府應急廣播官方微信公眾號同日上午更新了該措施內容，不再使用「宵禁」一詞，改為「管控再升級」。

針對河南「兩毒併發」，省疾控中心傳染病防控專家李懿指出，Omicron變種病毒比Delta變種病毒突變點多，傳播快、傳染力強，而兩種病毒感染後症狀不同，前者多為輕症，後者臨床症狀像重感冒。安陽市第五人民醫院醫療救治組組長余祖江稱，感染上述兩病毒的患者，服用了中藥後症狀改善效果比較明顯。市民防疫方面，專家均表示預防變種病毒與預防原來的新冠肺炎無異，應避免前往中高風險地區，並盡快全程接種疫苗。