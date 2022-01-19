薛斌接替彭家瑞　出任新疆兵團司令員　

新疆自治區副主席、新疆生產建設兵團黨委副書記薛斌，據報已出任新疆生產建設兵團司令員一職。此職原本由自治區副主席彭家瑞擔任，本月5日新疆自治區第十三屆人民代表大會常務委員會第31次會議決定，接受彭家瑞辭去自治區副主席的請求。

據「兵團日報」微信公眾號消息，周二（18日）召開兵團安委會暨防火委2022年第一次全體委員會議，薛斌主持會議並講話。據資料顯示，薛斌於1966年出生，陝西吳堡人，1987年參加工作，1998年入黨，具大學學歷和國家註冊城市規劃師資格。他曾任新疆自治區建設廳城市規劃處副處長、處長，吐魯番地區行署黨組成員、專員助理，吐魯番地委委員、秘書長，巴州黨委常委、庫尉黨委書記、庫爾勒市委書記，烏魯木齊市委副書記、常務副市長，塔城地委書記等職。

去年9月28日，新疆自治區第十三屆人民代表大會常務委員會第28次會議決定任命薛為自治區副主席。今年1月7日，薛斌以自治區副主席、兵團黨委副書記身份，主持了兵團2022年度民兵大冬訓開訓動員會。

新疆兵團前任司令員為彭家瑞，出生於1961年，曾任新疆自治區塔城地委書記，巴州黨委書記，自治區黨委常委、秘書長、自治區政府常務副主席等職。2017年，彭家瑞任新疆自治區副主席，新疆兵團黨委副書記、司令員。