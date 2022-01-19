台新增54宗病例　2宗本土病例感源頭不明

台灣本土疫情持續擴大，周三（19日）公布新增10宗本土和44宗境外輸入病例，無新增死亡病例。當地至今累計18,005人確診，當中851人病亡。新增病例中，8宗與桃園機場感染個案有關，其餘2宗感染源不明。因應疫情加劇，台北市教育局周三宣布，各級學校寒假期間暫停或延期辦理校外教學、畢業典禮及服務學習；學校如於寒假舉辦功課輔導或教學，以線上方式辦理。

中央流行疫情指揮中心表示，新增本土病例為5男、5女，年齡介乎未滿10歲至60多歲。早前亞東醫院不明感染源的非專責病房護士，其小孩亦確診，根據病毒基因測序顯示，該護士的病毒序列跟桃園機場相關個案完全不同。另桃園也新增一宗獨立病例，是一名在市場擺賣的檔販，其因為陪病需求接受入院前採檢，結果顯示受感染。

其他8宗本土病例中，7宗與西堤餐廳有關，其中2人分別於1月7日和9日於餐廳用餐；其餘5人均為早前確診餐廳顧客的接觸者。另前一日新竹市傳出一家4口染疫，感染源不明，今日1宗新增病例與家長一同用餐後染疫。根據調查，該病例曾與聯邦銀行相關確診者足迹重疊，但感染途徑仍待釐清。

台北市教育局長曾燦金周三表示，技職學生、建教生、運動員學生、表演藝術學生訓練可以維持辦理，但要加強防疫，老師、教練必須接種2劑疫苗且滿14天，家屬亦需簽署同意書；吹奏類樂器訓練要用隔板或維持2.2米社交距離，並盡量用口頭指導代替接觸，場地要充分清毒。體育活動賽事暫停至2月底。