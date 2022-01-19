3度偷拍女同袍洗澡　檢方要求重刑男警

台北警察松山分局一名27歲陳姓警員，前年被揭2度偷拍女同事洗澡，被判刑10月、得易科罰金確定，但法院審理期間，當局在勘陳男電腦意外發現第3段偷拍畫面，被害女警提告。台北地檢署周三（19日）依妨害秘密罪起訴陳男，請求法院從重量刑。

陳男因2020年9月，任職中正一警分局某派出所期間，有女警去公用淋浴間洗澡，陳員兩度尾隨進入，從隔間上方伸出手機偷拍，女同事感覺上方有陰影晃動，伸手一揮，剛好碰到陳男的手機，趕緊穿上衣服追問陳男。

陳員認錯交出手機，內有兩段偷拍女警洗澡的畫面，台北地院依兩項妨害秘密罪判陳員應執行10月徒刑、得易科罰金，案經上訴遭駁回，判刑10月定讞。另民事部分，一審判陳員賠償女警精神撫慰金、心理輔導等費用共83萬元新台幣（約23萬港元）。

不過，全案在法院去年審理時，法官勘驗檢警查扣的陳男電腦，意外發現他原來早在2020年1月就偷拍過該名女警淋浴畫面，由於這段影片被轉檔到電腦儲存，因此當初檢警未在陳員手機中發現。

被害女警得知又被偷拍，非常氣憤，認為陳男身為警察，又有女友，卻一再偷拍，沒資格從事警職，拒絕和解，檢察官今依法起訴，建請法院從重量刑。