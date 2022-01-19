珠海市民隱瞞旅居史參加婚宴　致115人成次密切接觸者

廣東省多個城市爆發新冠疫情，其中珠海市是重災區之一。羅定市疫情防控指揮部周二（18日）表示，一名李姓珠海市民隱瞞其珠海旅居史，前往羅定市參加婚宴，事後卻被珠海市定為密切接觸者，導致參加婚宴的115人被定為次密切接觸者，給當地疫情防控工作帶來重大風險隱患。

政府通報指出，李某在珠海市南屏鎮居住，上周三（12日）自珠海卦羅定，住在附城街道豐盛村的外婆家，但沒有主動報備。惟珠海市南屏鎮在上周五（14日）全域劃定為管控區，李某翌日如常參加該村未經報備批准的50人以上婚慶聚集性活動。直至周日（16日），李某被珠海市疾控中心定為密切接觸者。

通報提到，李某母親胡X紅在市疾控中心多次對李某的流調中，否認其已來羅，隱瞞事實，拒不執行政府在緊急情況下發布的決定、命令，市公安機關依法決定對其行政拘留10天。至於婚宴主辦者、李某的二外公胡X南，隱匿李某的疫情管控區旅居史、未經報備批准私自舉辦50人以上聚集性活動，依法決定對其行政拘留5天。

另外，由於豐盛村委和有關責任人政治站位不高、疫情防控責任意識淡薄、管理職責不到位，為進一步嚴明疫情防控工作紀律，壓實工作責任，堵塞漏洞，市疫情防控指揮部決定對附城街道豐盛村委在全市範圍內通報批評。同時，市紀委監委等有關部門將依規依紀，對相關組織和責任人進行追責問責。