前中超球員酒吧毆打女生　罰款兼行政拘留10日

內地一名女網民日前在微博反映，自己在山東濟南市被當地中超球會「山東泰山足球俱樂部」（曾用名山東魯能泰山足球俱樂部）的球員成源辱罵並毆打，最終傷勢嚴重需前往醫院治療。事件引起社會關注，女網民周二（18日）則發布濟南歷城區警方對成源的行政處罰決定書，指後者被判行政拘留10日，罰款500元人民幣（約621港元）。

綜合內媒報道，涉事網民「我是美麗紮」發文指，周日（16日）凌晨零時30分左右，她在濟南市一酒吧廁所門口，被成源撞到差點跌在地上，更被對方用粗口辱罵，她事後要求對方道歉，反遭對方指罵：「小姑娘剛出社會吧？不知道社會的險惡是不是？你知道我是誰嗎就敢這樣跟我說話？」他事後更對在場的人說：「知道我是誰嗎？我是魯能的。」

網民又指，她並不認識成源是誰，但只要求他道歉，未料被對方毆打，「他扇了我一巴掌，隨即拽着我的頭髮就往水池子裏撞，狠撞了幾次後，把我扔倒在地上，對我的頭猛踹幾腳，又暴揍了幾拳」。最終網民因傷勢嚴重需前往醫院，她在微博上亦發出傷勢圖片，只見其臉部、頭部都有創傷和腫脹，且情況不輕。

報道又指，當網民報案後，事件隨即引起關注。「我是美麗紮」周二發文提供一份加蓋有濟南市公安局歷城區分局公章的「行政處罰決定書」顯示，當局查明成源當晚在濟南市歷城區麼哈酒吧廁所門口，與麗扎（女網民）因瑣事發生爭執，成源毆打女方身體造成其受傷，警方已對成源作出以上處罰。

此外，當事人「我是美麗扎」周二晚再次發布聲明稱，指經了解後，經過球會確認，成源與山東泰山的合約已期滿，亦未與新球會簽約，重申今次本次事件所有的聲討針對球員成源本人，與任何俱樂部無關，並在發文澄清的同時，對俱樂部造成的不良輿論，予以道歉。