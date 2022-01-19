198億元新台幣吸金案　沒收金條珠寶展開拍賣

台灣心靈導師「紅富海」集團女負責人黃圓映涉嫌違法吸金，最高院判決有罪定讞，苗栗地檢署囑託執行署新竹分署拍賣扣押所有金飾珠寶財物，周三（19日）首次拍賣合共79件金飾，吸引200多人領牌競標。

黃圓映假扮心靈導師，自1993年至2011年以修道名義，向道親非法吸金高達198億元（新台幣，下同，約55億港元），受害民眾多達7,000多人。2011年，苗栗地檢署指揮多個單位聯合偵查搜索，在黃女住處等地查扣現金4億元（約1.12億港元）、名車、金飾條塊、象牙、雞血石、名錶等逾百件貴重珠寶財物，資產估算約達24億元（6.7億港元）。

一審苗栗地院判處黃女有期徒刑12年，台中高院2審判處有期徒刑11年，最高院維持2審判決定讞。檢方查扣相關金飾珠寶財物，為追繳犯罪所得，苗栗地檢署囑託法務部執行署新竹分署執行拍賣，由於查扣財寶眾多，因此新竹分署分批執行拍賣作業。

周三上午首波登場的拍賣會在苗栗地檢署大樓前舉行，吸引200多名民眾到場領牌競標，還有民眾遠從台南以行李箱裝著現金500萬元（約148萬港元）來搶標，現場氣氛熱烈，也是苗栗地檢署有史以來人氣最熱的拍賣會。