與私營企業主同流合污　昆鋼前董事長被雙開

杜陸軍因大搞權錢交易、受賄犯罪被開除黨籍及公職。

雲南省紀委監委周三（18日）通報，昆明鋼鐵控股有限公司前黨委書記、董事長杜陸軍，因大搞權錢交易、受賄犯罪，經報省委批准，決定開除其黨籍及公職處分。

通報指，杜陸軍身為黨員領導幹部和國企主要負責人，將公權力作為牟取私利的工具，將國有資產視為隨意擺布的「玩具」。不但對抗組織調查，更官僚主義嚴重，生活作風奢靡，與私營企業主勾肩搭背，甘於被「圍獵」，且在黨的十八大後不收斂、不收手，特別是黨的十九大後仍不知止，大搞權錢交易。

杜陸軍在落實上級決策部署不作為、打折扣；用人失察失誤造成嚴重後果；為親屬在職工錄用方面牟取利益；在財務數據上弄虛作假，工作作風庸懶散，致使昆鋼公司不僅債台高築、舉步維艱，而且在黨風廉政、隊伍建設、工作作風、生產經營等各方面均出現嚴重問題。

省紀委監委指出，杜陸軍的行為已嚴重違反政治紀律、中央八項規定精神、組織及工作紀律，並構成職務違法，且涉嫌受賄犯罪、國有公司人員失職犯罪、賭博犯罪、高利轉貸犯罪。依據有關規定，決定對杜陸軍作出上述處分，並收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。