中石油非法倒賣進口原油　累計近1.8億噸

內地官媒周三（19日）報道，審計署近期審計發現，中國石油天然氣集團有限公司下屬燃料油公司存在倒賣進口原油問題；國務院聯合調查組展開核查調查後，發現燃料油公司自2006年6月把40萬噸進口原油以「調和燃料油」名義，銷售給山東濱化集團後，中石油多年來累計倒賣進口原油1.795億噸，共銷售給115間地煉企業。

據報道，中石油倒賣進口原油已違反《行政許可法》等法律法規和原油成品油管理相關規定，嚴重違反國家產業政策，嚴重擾亂了油品市場秩序，助長違規地煉企業落後產能盲目發展，助長一些地方違規審批地煉項目，破壞了公平競爭的市場環境，間接造成了國家財政稅收的流失，嚴重敗壞了黨風和社會風氣。

經中紀委國家監委對有關黨組織和黨員領導幹部失職塞責問題展開調查，確認中石油黨組負有主體責任，燃料油公司負有直接責任，中石油有關職能部門負有監管責任；中石油集團有關領導幹部、職能部門和燃料油公司有關負責人，未正確履職盡責，負有相應責任。當局已對中石油倒賣進口原油問題進行嚴肅處理，對中石油倒賣進口原油違法違規獲利予以追繳。