癌患者被要求出院2日後身亡　家屬追究醫院責任

陝西省西安市多家醫院早前因拒收病人引發風波，最終涉事醫院遭到重罰。惟上周六（15日），網上再爆出西安有末期癌症患者，疑因疫情關係被醫院要求出院後2日身亡。死者家屬認為醫院要為事件負責，醫院則強調死者出院時指標正常。

死者曹飛虎去年12月13日時確診患末期胃癌，之後在西安醫學院第二附屬醫院腫瘤內科接受治療，誰知到同月27日，醫院因為疫情原因要他出院，騰出病房，曹男出院後，至同月29日上午，因病情急轉直下再次送院，惜最終搶救無效。

該院腫瘤內科主任加靜曾表示，曹男出院當天各項指標都正常，但是重症的急性併發症是不可預測的。惟據家屬提供曹男的住院記錄顯示，他患的是惡性胃腫瘤。曹男的妻子質疑醫院讓其丈夫出院前，應該考慮到突發病重的情況。

曹男家屬周一（16日）以書面方式向醫院提出9條問題和訴求，正等待回覆。曹男的舅父孫先生指出，家屬目前希望盡快把事情落實，好讓死者安葬。據了解，家屬提出的疑問主要有：醫院是基於甚麼原因要求剛接受初步治療的患者出院；出院或轉科室是醫院臨時決定還是一貫做法；要求醫院澄清有否找家屬商談，威脅家屬如在網上發文將追究責任，又是否曾拿出解決問題的方案。對此，醫院工作人員周二（17日）回覆內媒稱，事件正由相關部門處理，還在等處理結果。