江歌母親決定不上訴　稱裁決帶來理解和安慰

中國籍女留學生江歌2016年在日本被閨密劉鑫（已改名劉暖曦）的前男友所殺，江母江秋蓮其後對劉女提出生命權糾紛訴訟，經山東青島市城陽區人民法院於今年1月10日一審裁定，劉女需賠償江母69.6萬元人民幣（約86萬港元）。江母周三（19日）在個人微博發短片稱，她接受判決結果，決定不上訴。

江秋蓮在短片中表示，判決結果在其意料之中，雖然她不滿意賠償金額，但她起訴劉女本來不為賠償金多少，因此她尊重法院的判決。她又稱，判決書帶有令她「深深感動的溫度」，它所褒揚和譴責的，是對她這幾年經歷的理解和安慰，「也是為整個社會樹立了風向標」。

法院審理認為，劉女作為江歌的好友和被救助者，對於由其引入的侵害危險，沒有如實向江歌進行告知和提醒；在面臨兇手陳世峰不法侵害的緊迫危險時，劉女為求自保而置他人的生命安全於不顧，將江歌阻擋在自己居所門外被殺害，具有明顯過錯，應當承擔相應的民事賠償責任。

法院在判決書中指出，在社會交往中，引入侵害危險、維持危險狀態的人，負有採取必要合理措施以防止他人受到損害的安全保障義務；在形成救助關係的情況下，施救者對被救助者具有合理的信賴，被救助者對於施救者負有更高的誠實告知和善意提醒的注意義務。