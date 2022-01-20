台夫婦慫恿受害人投資骨灰龕　逾30人被騙

台灣台北市刑事局近日成功搗破一宗靈骨塔（骨灰龕）詐騙案，涉事集團以王姓及郭姓夫妻為首，向受害人佯稱有買家願意高價收購整套的殯葬產品，慫恿對方投資，其後即斷絕聯繫。警方周三（19日）表示，已將包括王某及郭某在內的19人拘捕，初步清查受害人數逾30人，涉案金額高達7,000萬元（新台幣，下同，約2,004萬港元）

警方表示，疑犯鎖定持有下市或倒閉公司股票的民眾，向受害人聲稱購買骨灰罐、內膽、牌位、寶石鑑定書等整套殯葬產品，就會有買家願意高價收購，並慫恿受害人投資針對活人風水秘術的「生基塔位」。

待受害人投資後，疑犯繼續以生基位需要搭配生基寶盒、生基寶盒有瑕疵需要補土等，誘騙受害人持續加碼。另安排一名住在境內的日籍男子假扮買家與受害人見面。當後者上當後，即找各種理由使交易告吹，不斷拖延交易，或繼續慫恿加購，最終卻斷絕聯繫，造成投資者血本無歸。其中，台北市一名六旬婦人遭騙走2,000萬元（約572.6萬港元），為案中最高損失金額。

警方表示，專案小組從去年底陸續執行2波緝捕行動，查扣到電腦、手機、客戶訂單、客戶資料、塔位、生基位買賣契約書、生基寶盒提貨單、業務名片、教戰守則等證物，以及現金216.6萬元（約62萬港元），並核准裁定扣押疑犯名下一幢價值約5,000萬元（約1,431萬港元）的房產。