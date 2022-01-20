公益女神違規募捐　遭責令退還善款

內地90後海歸女碩士龍晶睛，據稱「連續10年去湘西支教（支援落後地區教學）」被捧為「公益女神」，惟去年被網民質疑到鄉村做騷以獲取名利。日前，由龍晶睛當法定代表人的湖南省長沙市善吟共益助學服務中心（下稱善吟共益）因違規募捐，遭有關部門作出行政處罰，並責令將款項退回捐贈人。據善吟共益的工作員對內媒稱，短期義工旅行項目已暫停，但強調與這次處罰無關。

去年4月，善吟共益在第三方微信公眾號發文為活動募捐，被網民質疑借支教斂財。事件經發酵，長沙民政部門介入調查。今年1月4日，長沙市民政局發消息稱，經調查，善吟共益該次公開募捐行為未取得資格；事發後，該局已於去年9月27日責令當事人立即停止募捐，並決定對當事人予以警告，責令其於60日內將違法募集財產約1.2萬元人民幣（約1.5萬港元）退還捐贈人，同時要求當事人全面整改，依法規範慈善活動。

內媒周三（19日）報道，龍晶睛的團隊並未完全停止活動。其官方公眾號「善吟共益」顯示，團隊於今年1月6日正在招募2022年春季駐校社工和短期義工。1月10日，該公眾號再次發布關於長期支教12月項目進度匯報。同時龍晶睛在短片平台的帳號已更名，在元旦節期間，該帳號曾發布龍晶睛前往鄉村小學的短片。

內媒周三多次聯絡龍晶睛及其助理未果。善吟共益工作人員則表示，除短期義工旅行項目暫停外，其他項目正常運作，相關退款流程仍在處理，「因為好多人通過二維碼捐贈」，他們在找這些捐贈人。該工作人員又稱，團隊需對過去一些做得不合規的地方進行完善。