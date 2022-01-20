台商涉賄選獲刑陸批綠色恐怖　陸委會駁對法治無知

大陸長沙台胞投資企業協會會長林懷等5名台商 ，被控於2019年在大陸獲取資金，於2020年台灣的總統選舉中替國民黨候選人韓國瑜助選，周一（17日）被台北地方法院依違反選罷法分別判刑。大陸國台辦周二（18日）批評裁決是民進黨製造綠色恐怖，台陸委會翌日反駁陸方的指摘，充分暴露其對權力分立和法治精神的蔑視和無知。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨當局慣於編造種種藉口打擊台商台胞和參與兩岸交流合作的台灣團體和人士，製造「綠色恐怖」，通過政治操弄製造兩岸敵意對抗，破壞兩岸關係，禍害台胞利益。大陸強烈譴責民進黨當局栽贓陷害有關台胞，又警告民進黨當局，「多行不義必自斃」。

陸委會周三回應，台灣是法治地區，司法機關依據事證獨立辦案，不容許任何政治力介入；反觀北京當局「以黨領政」、法院是為政治服務，並沒有真正的法治可言。陸委會又表示，大陸對台灣統戰滲透干預的情形相當嚴重，甚至運用各種手段企圖干涉、介入台灣的民主選舉，這種惡質的行徑才是破壞兩岸關係、危害台灣人民利益的元兇。陸委會嚴厲正告陸方應正視兩岸現實，尊重台灣的民主選舉制度，切勿介入台灣選舉及干預台灣內部事務。