上海居民收入全國居首　城鄉差距持續縮窄

國家統計局周一（17日）公布2021年全國居民人均可支配收入為35,128元人民幣（下同，約4.37萬港元），較2020年名義增長9.1%。其中，上海居民人均可支配收入最高，與北京同樣超過7萬元（約8.7萬港元）。數據又顯示，城鄉居民收入相對差距持續縮小。

上海去年居民人均可支配收入達78,027元（約9.7萬港元），高踞全國第一名。北京則以75,002元（約9.3萬港元），緊隨其後。除上述兩市外，排名第3至第8的浙江、江蘇、天津、廣東、福建、山東，去年居民人均可支配收入也高於全國水平。從增長幅度看，西部地區居民去年收入增幅更高。數據顯示，西部地區居民人均可支配收入較前一年增加9.4%，高於東部、中部和東北地區的0.3%、0.2%和1.4%，西部地區與其他地區居民收入相對差距進一步縮小。

此外農村居民收入增長也快過城鎮居民。去年農村居民人均可支配收入18,931元，實際增長9.7%；城鎮居民人均可支配收入47,412元（約5.9萬港元），實際增長7.1%。城鄉居民收入比值由前年的2.56縮小至2.50，城鄉居民收入相對差距繼續縮小。

按地區看，數據也普遍呈現農村居民收入增速更高，城鄉收入差距縮小的情況。以浙江為例，去年城鄉收入比1.94，較前年收窄0.02，相當於農村居民收入多增加約300元（約370港元），城鄉收入比連續9年呈縮小趨勢，顯示共同富裕三大核心目標之一的縮小城鄉差距取得實質性成效。