朝陽確診者足迹輾轉　日間尋子凌晨務工

北京市周四（20日）通報前一天新增3宗本土確診病例，其中1人由無症狀感染轉為確診。流行病學調查發現，44歲男患者岳榮貴近18天到過28個不同地方打散工，其中多天在凌晨工作，惹人鼻酸。岳男表示，自從其兒子在山東省走失後，他已輾轉多地尋子，習慣打散工維生。

朝陽區通報指出，岳榮貴現居於朝陽區平房鄉石各莊村，本月1日至周二（18日）工作範圍涉及東城區、西城區、朝陽區、海淀區、順義區等地。岳男近日接受內媒採訪，提到自己近期為尋子在北京市打散工。由於北京市區日間限制工程車輛通行，他只能在凌晨接到搬沙包、水泥、建築廢料等工作。

為節省開支，岳男租住石各莊一個面積約10平方米的房間，月租700元（人民幣，下同，約859港元）。石各莊內另有不少外來務工者，生活環境宛如農村。岳男指，自己過往在山東省威海市的漁船上工作，負責養活父母、妻兒一家六口。2020年，其大兒子岳躍仝在威海市食品廠工作期間早退，其後失蹤。在山東省警方諸多推搪下，岳男才決定隻身北上尋子。

輾轉尋找無果下，岳男周一（17日）到過北京市郵局投寄上訪信，並於周二（18日）乘搭火車返回威海市。開車前，疾控中心發現其核酸檢測結果有異，立即安排他落車，轉送地壇醫院隔離治療。岳男目前心中牽掛，火車票的414元（約508港元）當下尚未退款。其手機近日亦因餘額不足被停機，岳男稱：「疾控中心還給我充了150塊錢（約184港元）話費。他們都挺好」。