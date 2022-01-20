內地出招鼓勵生育　多地延長產假30至90天

近年中國出生人口持續下降，國家衞健委周四（20日）表示，為推進優化生育政策任務落實，各地各部門積極行動，包括各地普遍延長產假30至90天，增加普惠託育服務發展、計劃生育家庭權益保障等條款，目的是推動實現適度生育水平，促進人口長期均衡發展。

國家衞健委人口家庭司副司長楊金瑞當日在新聞發布會上表示，出生人口下降是多重因素綜合影響的結果，新冠肺炎疫情也對部分群眾婚育安排產生一定影響。育齡婦女特別是20至34歲生育旺盛期育齡婦女規模持續下降，2021年相比2020年減少了473萬，是帶動出生人口數量下降的重要因素。此外，年輕人婚育觀念變化，女性遲婚甚至終身不婚情況突出，進一步抑制了生育水平。還有生育養育教育成本偏高，亦加重了生育顧慮。

國家衞健委正研究推出更多積極生育支持措施，一是取消社會撫養費等制約；二是各部門積極出台一系列配套措施，包括教育雙減，3歲以下嬰幼兒照顧服務費用納入個稅專項扣除，災害生育保險代理，普惠託育服務，優生優育服務，提高特殊家庭補助金標準等；三是各地依法組織實施三孩生育政策，積極出台支持措施。目前25個省區市已完成條例修訂，部分更已制定實施方案。