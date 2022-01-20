台今增13宗本土確診　高雄相隔5月再現病例

台灣新冠疫情由北部燒向南部。當地周四（20日）公布新增37宗確診病例，分別為13宗本土和24宗境外輸入，無新增死亡病例。新確診本土病例包括高雄一家3口。這是自從去年8月以來，該市再有確診病例。因應Omicron變種病毒的威脅，中央流行疫情指揮中心宣布自周五（21日）起，市民前往12類休閒娛樂場所必須完成接種2劑疫苗。

新增本土病例包括5男、8女，年齡介乎未滿5歲至80多歲。高雄一家3口確診病例當中，父親在高雄港工作，或曾前往台北，目前仍在調查。金嗓歌友會群組新增2宗關聯病例，桃園機場新增1名保安員確診，西堤餐廳群組再多4人確診，其中2人曾到餐廳用餐，其餘2人則為早前確診者的家人。亞東醫院確診護士繼前一日長子確診，其次子也中招。另有在科技廠上班的1名市民及其母確診，惟感染源不明。至今台灣累計18,041人確診，當中851人病亡。

高雄鳳山區某幼稚園周四接獲衞生局通知有學童確診後，全校緊急進行篩檢。據指揮中心表示，高雄確診的小孩，因為發燒到醫院看病被驗出，調查後發現其父母也受感染。至於小孩父親本身在高雄港工作，也有北部城市活動史，目前高雄市衞生局正進行流行病學調查。

因應當地疫情未平息，並存在社區傳播風險，指揮中心宣布自周五起，市民前往歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（酒廊）、美容院、特種咖啡茶室、夜店、舞廳、三溫暖等休閒娛樂場所時，需出示完整接種疫苗記錄方可進入。接種記錄除紙本疫苗接種卡外，亦可使用健保快易通或數碼健康證明。至於在上述場所工作的員工，如未接種疫苗，則需每周定期篩檢，確診無感染才能提供服務。