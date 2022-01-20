廣東推進大灣區建設　對接香港北部都會區

廣東省代省長王偉中周四（20日）在政府工作報告中表示，正在全面推進橫琴、前海兩個合作區建設，深入推進粵港澳大灣區建設，規劃建設深港口岸經濟帶，積極對接香港「北部都會區」發展策略，抓好皇崗口岸重建工程，創新口岸通關模式。

王偉中在廣東省十三屆人大五次會議上提到，政府正在全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放，推動出台新一輪前海合作區規劃，探索行政區和經濟區適度分離下的新型管理體制。同時聚焦推動金融開放、法律事務、服務貿易、人才引進等支持政策覆蓋至擴區後全部區域，並建立健全競爭政策實施機制。政府正在打造前海深港國際金融城、會展海洋城、國際人才港等平台，推進國際法律服務中心和國際商事爭議解決中心建設。

此外，政府正在編制橫琴總體發展規劃，推動出台橫琴合作區條例以及放寬市場准入特別措施、鼓勵類產業目錄、企業和個人所得稅優惠政策。同時組建合作區開發投資公司，吸引積體電路、新能源汽車等領域龍頭企業設立研發設計中心，加快建設橫琴先進智能計算平台、中藥新藥技術創新中心，促進澳門經濟適度多元發展。政府正在推動高鐵、城際等軌道交通項目與澳門輕軌銜接，抓好澳門新街坊、澳門青年創業谷等建設。