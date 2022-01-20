新推時間銀行養老　服務1萬小時可住安老宿位

北京市民政局近日宣布推出「時間銀行」養老志願服務互助模式，18歲以上市民可通過提供養老志願服務，獲取對應公益時長的「時間幣」，每服務1小時獲得1幣值。市民年滿60歲後，時間幣可兌換由其他志願者提供的相應時長照顧服務，累計1萬時間幣值可換取入住公營養老機構。

《北京市養老服務時間銀行實施方案（試行）》將於今年6月1日起實施。方案另提到，時間幣持有人可轉贈幣值予直系親屬，讓父母、祖父母輩享受養老服務。即使是未滿18歲的在校學生，在其監護人帶領下也可藉提供養老志願服務獲得時間幣。時間幣目前僅限北京市範圍內儲存兌換。

針對經濟困難、重度失能、失智、計劃生育特殊家庭、重度殘疾長者等基本養老服務對象和高齡長者，以及其他急需社會給予幫助的困難長者等特殊長者群體，《實施方案》列明各區民政部門可優先為上述特殊群體免費贈予一定數量的時間幣。

市民政局副局長李紅兵介紹，養老服務時間銀行是北京市在公益互助養老模式上的創新，目的鼓勵和支持全社會為老年人提供志願服務，並推動服務資源在個人、家庭、社會間形成可持續循環。李紅兵強調，時間幣不能換資金或實物，堅持時間換時間的基本原則。