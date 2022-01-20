福州特大走私毒品案宣判　涉逾400公斤冰毒2人判死

中國大陸海警局周四（20日）表示，福建省福州市中級人民法院近日對省內一宗特大海上跨境走私毒品案作出一審判決，涉案境內外販毒團夥組織船舶、漁船，自東南亞國家運輸逾400公斤冰毒至台灣。全案12名主犯中有2人判處死刑，2人判處無期徒刑，其他則分別被判囚10年以上有期徒刑。

案發於2020年，福建海警局在獲取案件線索後，與省公安廳禁毒總隊、福州市公安局合作，經過半年多的縝密偵查，在摸清犯罪網絡、尋得收網時機後，於同年12月29日聯合大陸海警局南海分局，福州和南海中沙群島海域海陸同步行動，一舉拘捕20人，扣查1艘運毒船舶，並在船上繳獲大批冰毒；幕後組織者不久也在境外被依法查處。

鑑於涉案毒品來自境外，福建海警局破案後派員趕赴海南，組織閉環轉運涉案毒品和運毒船員回福建併案偵辦，期間福州市人民檢察院提前介入，根據涉案人員角色、層次等調查取證。12名主犯目前以「零退補」高效起訴、審判，其餘涉案人員也追究洗錢罪等不同罪名。

福建海警局表示，自2018年7月以來，該局在大陸海警局的統一指揮下，與公安禁毒部門、兄弟海警機構緊密協作、海陸聯動，自主或聯合經營偵破9宗毒品案，繳獲各類毒品約3.7噸、製毒原料約1.4噸。