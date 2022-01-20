國際法院首位中國籍院長史久鏞離世　終年95歲

國際法院周三（19日）發公告稱，著名法學家史久鏞於周二（18日）在北京離世，終年95歲。史久鏞是國際法院首位中國籍院長，1980年起在眾多國際會議和組織中擔任過中國政府的法律代表或顧問，亦曾參與過中英關於香港問題的談判。

公開資料顯示，史久鏞出生於1926年10月，浙江寧波人。他早年分別在上海聖約翰大學和美國哥倫比亞大學攻讀法律，1956至1958年間曾在中國多所高等學校的國際關係學院擔任教職，1984年受聘為外交學院教授。1994年，他被選為國際法院法官，2003年連任，任期至2012年，並曾於2003年至2006年期間出任院長。2018年，史久鏞獲中共中央、國務院授予「改革先鋒」稱號。

國際法院於1946年成立，是聯合國六大機構之一，也是聯合國主要司法機關。法院共有193個成員國，中國作為聯合國會員國是法院當然成員國。該法院由15名法官組成，任期9年，每三年改選三分之一，可連選連任。法院設院長和副院長各一名，由全體法官不記名投票選舉產生，任期3年。