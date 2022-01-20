首都今增5宗本土確診　官方籲避免網購冷鏈食品

內地新冠疫情持續，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火周四（20日）在發布會通報，當日凌晨自下午4時，北京市再增5宗本土確診病例，其中3人為前一日通報的檢測感染者轉為確診。她續指，北京疫情呈多點散發，提醒民眾盡量避免網購、代購境外及國內有病例報告地區的冷鏈食品。

龐星火表示，新增病例中有3名患者從事冷庫裝卸工作，另一名確診病例則是他們的密切接觸者，4人曾在公司附近的餐廳就餐，先後檢測出印度Delta變種病毒株，目前均已轉至定點醫院隔離治療。最後一名確診患者曾與先前通報的其他檢測感染者使用同一間廁所，自述無出京史，周一（17日）晚出現咽痛症狀，自行服藥後見有所緩解遂未就醫。

龐星火續指，目前北京疫情呈多點散發，Omicron變種病毒株和Delta並存，強調做好個人防護是阻斷疫情的有效手段。她提醒市民，要盡量避免網購、代購境外及國內有病例報告地區的冷鏈食品。如需購買，應到具備合法經營資質的正規市場或商超選購。

同時，採購時要做好正確佩戴口罩、保持手衞生等個人防護，避免直接接觸冷鏈食品，面對包裝進口冷鏈食品建議對外包裝進行更換或清洗消毒。