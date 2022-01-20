長春倉庫大火釀15死　線路漏電引燃裝飾所致

是李氏婚紗夢想城去年發生大火，造成多人死傷。

吉林省長春市淨月高新技術產業開發區一個物流倉庫，在去年7月發生大火，造成15死、25傷慘劇，經濟損失逾3,700萬元人民幣（約4,550萬港元）。官方周四（20日）公布事故發生原因，是倉庫內的「婚禮現場」攝影棚上部照明線路漏電，擊穿其穿線蛇皮金屬管，引燃周圍可燃仿真植物裝飾材料所致。

事發於去年7月24日下午3時40分許，起火地點是李氏婚紗夢想城，其起火源頭為二層攝影棚。應急管理部相關負責人表示，起火建築是是違法違規建設，李氏婚紗夢想城擅自將工業廠房改為商業用途和擴建，違規搭建室外彩鋼板房、封閉消防車通道；違規使用可燃保溫材料，未依法設置安全出口、疏散通道、室內消火栓等設施。

廠房又違法違規設計施工。有關單位未按規範設計疏散通道、防火分區、建築構件耐火極限和裝修材料燃燒性能等，違反消防安全強制性標準；施工方在明知李氏婚紗夢想城未依法辦理消防手續、不具備消防安全條件情況下進場施工；保溫工程違規採用聚氨酯泡沫作為保溫材料，未作防火處理，致火災發生後蔓延迅速。

此外，報告又提到地方政府部門履職不到位，只監督檢查經過許可的建設項目，對李氏婚紗夢想城長期存在的違法改擴建行為失察漏管；開展「兩違」清查行動不徹底，未發現李氏婚紗夢想城問題隱患，排查整治有缺失，導致事故一發不可收拾。