男子開店助客戶擊退第三者　網民：有必要嗎？

吉林省松原市近日有市民反映，駕車時意外發現一間名為「勸退三者‧復婚」的商店，引起網民關注。該店老闆周二（18日）接受內媒採訪時表示，其主要業務是挽救夫妻瀕臨破裂的婚姻，勸退可能存在的第三者；以及幫助離婚後又想復婚的客戶，出謀獻策爭取復婚，收費則由2萬元（人民幣，下同，約2.46萬港元）起。

內媒報道，該店的店牌下方寫有「合美策劃諮詢工作室」的字樣以及手機號碼。老闆表示，該工作室合法註冊，業務的收費主要分兩類，第一類是提供計劃方案，工作室不提供人員協助；第二類則是兩者俱備，既有策劃方案，同時提供人員完成計劃。

在收費方面，上述第一類業務分為兩種，不保證達成目標的方案，價格是2萬元；保證達成目標的方案則是7萬元（約8.6萬港元），如未能成功，客戶可獲退款。至於上述第二類業務的收費為15萬元（18.4萬港元）起，最終根據客戶的個別需求，收取不同的費用。

該店舖在網上引起網民關注，有網民認為，若是因為有第三者出現才導致婚姻破裂，根本沒有挽救和復合的必要；另網民質疑「竟然還有這個職業」、「維持已經死亡的婚姻是道德的嗎」、「復合後會幸福嗎」。