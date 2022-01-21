太魯閣事故遺屬與台鐵聯名告廠商　索償逾4億新台幣

台鐵太魯閣號列車去年4月2日於花蓮發生撞工程車出軌事故，導致49死、200多人受傷。事故主因為義祥工業社負責人李義祥的工程車滑落軌道後，未及時處理而引起，台鐵周四（20日）表示，已跟26名家屬共同具名，向李義祥及多間相關公司提出民事訴訟，索償逾4億元（新台幣，下同，約1.1億港元）。

台鐵早前已與29名罹難者家屬和解，並於周一（17日）與其中26名罹難者家屬共同具名，以李義祥、越華籍移民工華文好等7人，以及義祥工業社、東新營造有限公司、聯合大地工程顧問有限公司、中棪工程顧問有限公司為被告，向花蓮地方法院提起民事訴訟。台鐵表示，對於參與本次起訴的罹難者家屬，台鐵將陸續以追加原告方式，納入本宗民事訴訟程序中。

針對已和解的罹難者家屬，台鐵目前提出賠償1,570萬元（約450萬港元）；而此次民事訴訟的求償金額，則以台鐵支付賠償金額作為基礎，並完全尊重家屬提出的個別請求金額及主張，由台鐵委託律師撰擬書狀協助於本次訴訟中進行請求；待法院判決確定後，台鐵會把超出台鐵賠償金額的部分，發還給罹難者家屬。

台鐵強調，台鐵局就太魯閣號事故所應承擔的部分絕不卸責，並將盡全力給予家屬妥善的關懷與協助。