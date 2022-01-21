蘇州酒店倒塌釀17死　施工公司拆承重牆所致

江蘇蘇州市吳江區四季開源酒店輔樓（分布在主樓周圍較低的樓房，與主樓連通在一起）在去年7月12日倒塌，造成17死5傷，直接經濟損失約2,615萬元人民幣（約3,216萬港元）。應急管理部周四（20日）通報事故原因，指施工方由於盲目拆除承重牆，導致下層不足承受上層牆體荷載，導致輔房自下而上連續坍塌。

應急管理部相關負責人表示，事故發生原因是施工人員在無任何加固及安全措施的情況下，盲目拆除底層的全部承重橫牆和絕大部分內縱牆，致使上部結構傳力路徑中斷，二層樓面圈樑不足以承受上部二、三層牆體及二層樓面傳來的荷載，導致大樓坍塌。

調查又發現，房屋產權人未履行房屋使用安全責任人的義務，將事故建築一樓裝飾裝修工程設計和施工業務，判給一間無相應資格的建築公司；施工圖設計文件未送審查；在未辦理施工許可證的情況下擅自組織開工，改變經營場所建築的主體和承重結構。

另施工單位在未依法取得相應資質的情況下，承攬事故建築裝修改造項目，並將拆除業務分判給不具有相應資格的個人；未編制牆體拆除工程的安全專項施工方案，無相應的審核手續；加上設計人員未取得設計師執業資格下，在未真實了解輔房結構，就提供錯誤的拆牆圖紙，錯誤地指導承重牆拆除作業，導致今次事故發生。