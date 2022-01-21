網上籌款治療朋友遺孤　男子慘遭質疑是生父

浙江杭州市一名李姓男子近日通過網絡，為女性朋友的遺孤涵涵（化名）籌集醫藥費，引起輿論關注。雖然李先生的求助獲得社會各界幫助，但也讓他受到鋪天蓋地的質疑，包括如何使用善款等，甚至有不少網民直接質疑李先生「可能就是孩子（涵涵）的父親」。

李先生近日接受內地傳媒採訪時，憶述事件的經過︰上月11日，李先生的朋友岑女士在金華東陽市誕下女嬰涵涵，惟因涵涵出生時不足32周，體重僅0.9公斤，屬極低出生體重嬰兒，故須留院觀察。李先生與岑女士僅認識了2至3年，卻因是同鄉，故感情深厚；岑女士誕下涵涵後，曾身體不適，便與李先生簽訂委託書，由李全權代辦涵涵出生的相關手續。至上月31日，岑女士不幸逝世。

李先生續指，岑女士去世後，涵涵的外公因經濟條件問題，不願撫養身體虛弱的涵涵，而涵涵的生父又情況不明，根本沒有親屬能撫養涵涵。由於李先生也是一名父親，加上初時以為涵涵的病情並不嚴重，於是決定撫養涵涵，並承擔其醫療費；及後，他與涵涵的外公簽訂了委託書。

然而，涵涵即將滿月時，病情突然加重；原來涵涵患有先天性結核、缺血缺氧性腦病、顱內出血等重病，其中因先天性肺結核存在傳染風險，李先生被迫把她轉送至杭州紅十字醫院。此時，他才發現高昂的治療費用，遠遠超出其經濟能力。惟為了替涵涵治病，李先生停止工作，賣掉新車、花光積蓄，即使現任女友不理解，仍決定照顧涵涵。

面對外界的質疑，李先生坦言，可以和孩子做親子鑑定，接下來也準備在民政部門幫助下，成立以涵涵名字命名的專項基金，處理善款。他又希望外界不要責怪涵涵的外公外婆，反問︰「走路都用那個棍子的人，怎麽來進行撫養？」他更激動地表示，涵涵目前的病情已比較穩定，「身體好像挺活躍，現在在這里動啊動，都不肯睡」。