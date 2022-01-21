中紀委去年處分62.7萬人　包括36名省部級幹部

中央紀委國家監委網站周五（21日）通報去年全國紀檢監察機關監督檢查審查調查情況，其中包括處分省部級幹部36人，廳局級幹部3,024人，縣處級幹部2.5萬人，鄉科級幹部8.8萬人，一般幹部9.7萬人，農村、企業等其他人員41.4萬人。

通報指，去年全國紀檢監察機關共接收信訪舉報386.2萬件次，處置問題線索182.6萬件，談話函詢34.4萬件次，立案63.1萬件，處分62.7萬人，其中黨紀處分52.4萬人。同時，全國紀檢監察機關運用「四種形態」批評教育幫助和處理共212.5萬人次。所謂

四種形態即約談、紀律輕處分和組織處理、紀律重處分和重大職務調整，立案審查及司法起訴。

中央紀律檢查委員會第六次全體會議公報上提到，中紀委將加強對「一把手」和領導班子落實全面從嚴治黨責任、執行民主集中制、依規依法履職用權等情況的監督；對在黨內搞政治團夥、小圈子、利益集團的人毫不手軟，對年輕幹部從嚴教育管理監督；着力查處資本無序擴張、平台壟斷等背後腐敗行為，斬斷權力與資本勾連紐帶。